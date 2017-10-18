"Вегас" нанес "Баффало" шестое поражение в сезоне, Шипачев очков не набрал

"Вегас" обыграл "Баффало" со счетом 5:4 (ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Клинки" потерпели шестое поражение в семи проведенных матчах сезона и занимают последнее место на "Востоке".
В составе победителей по шайбе забросили Оскар Линдберг, Алекс Так, Райлли Смит, две шайбы - Дэвид Перрон. У гостей дубль оформил Райан О`Райлли, один гол на счету Сэма Райнхарта и Эвандера Кейна.
Нападающий "Голден Найтс" Вадим Шипачев провел на льду всего 10 минут, за которые успел нанести один бросок и заработал показатель полезности "+1". Защитник "Баффало" Виктор Антипин вновь не попал в заявку команды на игру.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Вегас" – "Баффало" – 5:4 ОТ (1:1, 2:0, 1:3, 1:0)
Голы: О`Райлли - 1 (бол., Болье, Кейн), 6:24 - 0:1. Линдберг - 3 (Смит, Карлссон), 14:15 - 1:1. Так - 2 (Энгелланд, Лейпсик), 26:40 - 2:1. Смит - 1 (бол., Хант, Миллер), 38:37 - 3:1. Перрон - 1 (Нил, Икин), 43:50 - 4:1. О`Райлли - 2 (бол., Кейн, Айкел), 50:00 - 4:2. Райнхарт - 1 (бол., Ристолайнен, Поминвилль), 58:02 - 4:3. Кейн - 5 (Айкел, Поминвилль), 59:51 - 4:4. Перрон - 2 (Сбиса, Нил), 63:52 - 5:4.
Вратари: Суббан - Джонсон (56:47 - 58:02, 58:08 - 59:51).
Штраф: 10 - 10.
Броски: 31 (9+12+6+4) - 34 (8+7+19+0).
Наши: Шипачев (10:58/2/+1).
18 октября. Парадайс. T-Mobile Arena.
- Баффало Сэйбрз
- НХЛ
- Вадим Шипачев
- Дэвид Перрон
- Виктор Антипин
- Райан О`Райлли
- Райлли Смит
- Сэм Райнхарт
- Вегас Голден Найтс
- Оскар Линдберг
- Алекс Так
Sправедливый
Похоже на сайте у Монте-Кристо появился серьёзный конкурент. ))) Пишет, правда, не об Овечкине и его партнёрах, не о "Вашингтоне" и его тренере, а о другом, совершенно новом клубе и игроке. ))) Но, тем не менее, смысл тот же. И это ... осторожно кусается. ))) ... Может отец?
08:32
gibson
Шевченко надо писать новую статью. Вадим униженный. Дремучий мракобес Галлан продолжает над ним издеваться. 11 минут и 15 смен (меньше смен только у игрока 4-го звена). Опять ему не нашлось места в бригадах большинства (ну что за бред?) Вместо этого какая-то подачка в 30 секунд. Причем мне показалось, что он выбежал САМ со скамейки, растолкав всех локтями. Менял он не игрока по позиции Карлссона, а крайнего нападающего Смита (когда тот "наелся" и решил смениться). К сожалению Вадим совершил небольшую ошибку от волнения и видимо теперь его на пушечный выстрел не подпустят к большинству. Я был крайне удивлен когда Шипачев появился в овертайме и он обязан был становиться героем матча, но промахнулся из выгодной позиции. Кстати у Галлана в овертайме был бардак и бессистемность, крайние играли с крайними, а центры с центрами. Почему Шипачев не вышел в связке с Таком (у них неплохое взаимодействие) а c Икином (они первый раз на льду друг друга видят) — большая загадка. Меня это не удивляет. Посмотрите на лицо Галлана, там ни тени интеллекта. Я вам обещаю, что он до конца года не проработает. Вегас скоро начнет сыпаться. Побеждает он сейчас благодаря не самому плохому подбору игроков и потому что везет с календарем, встречается пока с командами у которых большие проблемы с игрой. Надеюсь у нового тренера, который не будет считать, что Шипачев слабее Лейпсика и Карлссона, он заиграет.
08:12