"Вегас" нанес "Баффало" шестое поражение в сезоне, Шипачев очков не набрал

"Вегас" обыграл "Баффало" со счетом 5:4 (ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Клинки" потерпели шестое поражение в семи проведенных матчах сезона и занимают последнее место на "Востоке".

В составе победителей по шайбе забросили Оскар Линдберг, Алекс Так, Райлли Смит, две шайбы - Дэвид Перрон. У гостей дубль оформил Райан О`Райлли, один гол на счету Сэма Райнхарта и Эвандера Кейна.

Нападающий "Голден Найтс" Вадим Шипачев провел на льду всего 10 минут, за которые успел нанести один бросок и заработал показатель полезности "+1". Защитник "Баффало" Виктор Антипин вновь не попал в заявку команды на игру.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вегас" – "Баффало" – 5:4 ОТ (1:1, 2:0, 1:3, 1:0)

Голы: О`Райлли - 1 (бол., Болье, Кейн), 6:24 - 0:1. Линдберг - 3 (Смит, Карлссон), 14:15 - 1:1. Так - 2 (Энгелланд, Лейпсик), 26:40 - 2:1. Смит - 1 (бол., Хант, Миллер), 38:37 - 3:1. Перрон - 1 (Нил, Икин), 43:50 - 4:1. О`Райлли - 2 (бол., Кейн, Айкел), 50:00 - 4:2. Райнхарт - 1 (бол., Ристолайнен, Поминвилль), 58:02 - 4:3. Кейн - 5 (Айкел, Поминвилль), 59:51 - 4:4. Перрон - 2 (Сбиса, Нил), 63:52 - 5:4.

Вратари: Суббан - Джонсон (56:47 - 58:02, 58:08 - 59:51).

Штраф: 10 - 10.

Броски: 31 (9+12+6+4) - 34 (8+7+19+0).

Наши: Шипачев (10:58/2/+1).

18 октября. Парадайс. T-Mobile Arena.