"Вегас" намерен обсуждать с клубами переход хоккеистов, не защищенных от драфта расширения

Генеральный менеджер "Вегас Голден Найтс" Джордж Макфи и его штаб продолжат вести переговоры с остальными 30 клубами, сообщает официальный сайт команды. "Вегас" дал понять, что даст возможность каждому клубу сохранить свои составы, если они этого хотят. Это означает, что запрос на хоккеистов, не защищенный от драфта расширения, будет делаться только после обсуждения условий перехода с клубом этого игрока.

Напомним, новый клуб НХЛ "Вегас Голден Найтс" может выбрать по одному игроку из каждой команды лиги для комплектования собственного состава. Каждый клуб может защитить от драфта 7 нападающих, 3 защитников и 1 вратаря, либо 8 полевых игроков и 1 вратаря.