"Вегас" начал автобусный промотур по западным штатам

Новичок НХЛ "Вегас" в своем Твиттере сообщил о старте автобусного промотура по городам штатов Айдахо, Монтана и Юта. Участие в мероприятиях, направленных на продвижение "Голден Найтс", принимают владелец клуба Билл Фоли, главный тренер команды Джерард Галлант, а также игроки.

Отметим, что ранее владелец "Вегаса" сообщил, что рассматривает в качестве аудитории команды не только Лас-Вегас и Неваду, но и весь западный район Скалистых гор.

В рамках промотура "Голден Найтс" запланированы открытые ледовые тренировки, выступления перед болельщиками, а также автограф-сессии игроков.

Напомним, дебютный матч "Вегаса" в НХЛ состоится 7 октября. Команда из Невады на выезде сыграет с "Далласом". Первая домашняя игра "Рыцарей" пройдет 11 октября, соперником будет "Аризона".