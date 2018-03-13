В матче регулярного чемпионата НХЛ "Вегас" на выезде победил "Филадельфию" – 3:2. Для "Голден Найтс" этот успех стал третьим подряд. Отметим, что Райан Карпентер забросил победную шайбу за 2:40 до окончания третьего периода.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" (Филадельфия) - "Вегас" (Парадайс) - 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)



Голы: Хаула - 25 (бол., Перрон, Шмидт), 6:17 - 0:1. Жиру - 25 (Кутюрье, Конекны), 21:27 - 1:1. Карлссон - 36 (бол., Гика, Теодор), 46:00 - 1:2. Симмондс - 21 (бол., Ворачек, Гостисбеер), 47:06 - 2:2. Карпентер - 8 (Икин, Белльмар), 57:20 - 2:3.



Вратари: Мразек (58:25) - Флери.



Штраф: 4 - 8.



Броски: 40 (9+16+15) - 29 (9+8+12).



Наши: Проворов (23:25/2/1)- -.



13 марта. Филадельфия. Wells Fargo Center.