"Вегас" и Карлссон не могут договориться о зарплате, игрок хочет 6,5 миллиона долларов

"Вегас" продолжает переговоры с нападающим Вильямом Карлссоном о заключении нового контракта, сообщает журналист Sportsnet Крис Джонстон. До арбитражного заседания, которое состоится 4 августа, клуб сделал шведу предложение по контракту с зарплатой в 3,5 миллиона долларов.

Однако хоккеист намерен запросить 6,5 миллиона во время арбитража. Напомним, что прошлый сезон стал для него первым в составе "Вегаса" и самым результативным в НХЛ. На его счету 78 (43+35) очков в 82 встречах регулярного чемпионата и 15 (8+7) очков в 20 матчах плей-офф.