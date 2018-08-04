"Вегас" и Карлссон договорились о зарплате, игрок заработает 5,25 миллиона за сезон

Известный инсайдер Эллиотт Фридман в своем Твиттере сообщил, что "Вегас" договорился с нападающим Вильямом Карлссоном о продлении контракта. 25-летний хоккеист подпишет однолетний контракт с зарплатой в 5,25 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что Карлссон запросил через арбитраж зарплату в 6,5 миллиона, в то время как клуб предлагал 3,5 миллиона.

Напомним, что прошлый сезон стал для него первым в составе "Вегаса" и самым результативным в НХЛ. На его счету 78 (43+35) очков в 82 встречах регулярного чемпионата и 15 (8+7) очков в 20 матчах плей-офф.