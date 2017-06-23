"Вегас" хочет выменять выбор в первой тройке драфта-2017

Руководители "Вегаса" на данный момент ведут работу по обмену одного из первых выборов на драфта-2017, сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер. Напомним, что в первой тройке игроков будут выбирать "Нью-Джерси", "Филадельфия" и "Даллас".
У "Вегаса" в первом раунде три пика – 6-й, 13-й и 15-й пики. Напомним, что фаворитами драфта являются нападающие Нолан Патрик и Нико Хишер. Драфт пройдет в ночь с 23 на 24 июня.
raver87
Я не очень знаю состав лучших игроков на этом драфте, но мне кажется, что тут либо 1-2 номера, либо уже пофиг какое место. 3-е особо не котируется. Разве что как Коламбус в прошлом году отчудит и вместо Пулюярви другого игрока возьмет Джерси-Филли (с фином ситуация того года).
23:58 23 июня