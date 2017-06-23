"Вегас" хочет выменять выбор в первой тройке драфта-2017

Руководители "Вегаса" на данный момент ведут работу по обмену одного из первых выборов на драфта-2017, сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер. Напомним, что в первой тройке игроков будут выбирать "Нью-Джерси", "Филадельфия" и "Даллас".

У "Вегаса" в первом раунде три пика – 6-й, 13-й и 15-й пики. Напомним, что фаворитами драфта являются нападающие Нолан Патрик и Нико Хишер. Драфт пройдет в ночь с 23 на 24 июня.