"Вегас" хочет подписать Емелина

Защитник "Монреаля" Алексей Емелин может продолжить свою карьеру в "Вегасе", сообщает TSN. Новичок НХЛ проявляет предметный интерес к нему.

Ранее стало известно, что "Монреаль" на стал защищать Емелина от драфта расширения. Сам игрок заявил, что хотел бы остаться в "Канадиенс", но от него ничего не зависит. Сегодня россиянин подписался на страницу "Вегаса" в Инстаграме.

Клуб из Лас-Вегаса, который дебютирует в НХЛ, выберет по одному игроку в каждой из 30 команд лиги 22 июня. Остальные команды лиги могли "защитить" от драфта по семь нападающих, трех защитников и одного вратаря, либо восемь полевых игроков вне зависимости от позиции и одного вратаря.