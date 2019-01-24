"Вегас" дома проиграл "Нэшвиллу"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Вегас" дома уступил "Нэшвиллу" со счетом 1:2. В предыдущем матче "Нэшвилл" был сильнее "Колорадо", а "Вегас" проиграл "Миннесоте".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вегас" – "Нэшвилл" – 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Голы: Пачоретти – 15 (Так, Штястны), 8:03 – 1:0. Джохансен – 9, 20:52 – 1:1. Бонино – 14 (Уотсон, Эллис), 23:53 – 1:2.

Вратари: Флери (57:30) – Сарос.

Штраф: 8 – 12.

Броски: 48 (18+16+14) – 27 (13+12+2).

24 января. Парадайс. T-Mobile Arena.