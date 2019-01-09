"Вегас" дома обыграл "Рейнджерс"

"Вегас" выиграл у "Рейнджерс"​ (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей отличились Коди Икин, Брэндон Пирри, Джонатан Маршессо и Райан Карпентер. У гостей шайбы забрасывали Мика Зибанежад и Йеспер Фаст.

"Вегас" набрал 58 очков и занимает второе место в Западной конференции. У "Рейнджерс" 41 очко и 12-я позиция на Востоке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вегас" - "Рейнджерс" - 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)

Голы: Икин - 13 (Так, Меррилл), 16:02 - 1:0. Пирри - 7 (бол., Пачоретти, Шмидт), 27:06 - 2:0. Маршессо - 14, 38:53 - 3:0. Зибанежад - 12 (Цуккарелло, Крайдер), 51:43 - 3:1. Карпентер - 3 (п.в., Белльмар, Штястны), 58:40 - 4:1. Фаст - 6 (Веси, Нивс), 59:37 - 4:2.

Вратари: Флери - Георгиев (57:28 - 58:40).

Штраф: 9 - 21.

Броски: 31 (13+11+7) - 29 (5+10+14).

Наши: - - Бучневич (10.07/0/0), Наместников (15.08/0/-2).

9 января. Парадайс. T-Mobile Arena.

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