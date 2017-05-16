"Вегас" будет сотрудничать с клубом АХЛ "Чикаго Вулвз"

"Вегас" на своем официальном сайте объявил о сотрудничестве с клубом АХЛ "Чикаго Вулвз". Таким образом, новичок НХЛ в течении сезона-2017/18 сможет использовать игроков фарм-клуба и отправлять туда своих хоккеистов.

– Клубы АХЛ играют важную роль в успехе всех команд НХЛ, – сказал генеральный менеджер "Вегаса" Джордж Макфи. – Мы гордимся тем, что "Чикаго" стал нашим первым фарм-клубом. Без сомнений, это один из самых сильных и страстных клубов в Северной Америке. Эти отношения мы действительно считаем взаимовыгодными.