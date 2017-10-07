"Вегас" без Шипачева в дебютном матче обыграл "Даллас"

"Вегас" обыграл "Даллас" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 2:1. Это первая победа команды из Лас-Вегаса в истории лиги. Дубль на свой счет оформил канадский нападающий "Вегаса" Джеймс Нил.

Российский форвард "Далласа" Александр Радулов провел на льду 17 минут 43 секунды. За это время он нанес четыре броска в створ ворот и провел три силовых приема. Россиянин был признан второй звездой поединка.

В составе "Вегаса" отсутствовал нападающий Вадим Шипачев. Форвард переведен в фарм-клуб команды "Чикаго Вулфз".

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"Даллас" - "Вегас" 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)

Голы: Сегин - 1 (бол., Шор, Клингберг), 37:01 - 1:0. Нил - 1 (Шмидт, Сбиса), 50:27 - 1:1. Нил - 2 (Икин, Гаррисон), 57:16 - 1:2.

Штраф: 16 - 10.

Броски: 46 (14+21+11) - 30 (10+8+12).

Наши: Радулов (17:43/4/0) - -.

7 октября. Даллас. American Airlines Center.