"Вегас" без Шипачева побеждает "Чикаго"

"Вегас" обыгрывает "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:2. Из восьми стартовых встреч новичок лиги проиграл лишь один матч. В свою очередь, "Блэкхокс" уступили ровно в половине встреч (5 из 10).

В составе "Вегасе" на льду отсутствовал нападающий Вадим Шипачев, в очередной раз отправленный в АХЛ. В составе "Чикаго" на площадке появился российский форвард Артем Анисимов. За 14 минут 14 секунд он по разу бросил в створ и провел силовой прием.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вегас" - "Чикаго" - 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)

Голы: Хейден - 1 (мен.), 3:33 - 0:1. Карлссон - 2 (бол., Миллер, Хант), 3:59 - 1:1. Носек - 2 (Энгелланд, Макнэбб), 5:46 - 2:1. Белльмар - 1 (Носек, Каррье), 38:14 - 3:1. Маршессо - 2 (бол., Шмидт, Сбиса), 50:20 - 4:1. Кейн - 5 (Саад, Истерли), 58:55 - 4:2.

Вратари: Данск - Кроуфорд (59:01).

Штраф: 6 - 10.

Броски: 33 (14+8+11) - 31 (10+8+13).

Наши: - - Анисимов (14:14/1/0).

25 октября. Парадайс. T-Mobile Arena.