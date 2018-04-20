Ватанен из-за травмы, полученной в столкновении с Кучеровым, может пропустить 5-й матч с "Тампой"

Защитник "Нью-Джерси" Сами Ватанен может пропустить 5-й матч 1/8 финала Кубка Стэнли против "Тампа-Бэй" из-за травмы верхней части тела. 26-летний финн получил повреждение в столкновения с россиянином Никитой Кучеровым. Игрок не отправился с командой в Тампу.

#APR19 #ICYMI

Here is a slo-mo look at the Kucherov hit on Vatanen last night in Game 4.

Not even a hearing from the DoPS. Alrighty then. #CarryOn pic.twitter.com/nXwY0CUsXO – x-John Smith (@NJviDs) 19 апреля 2018 г.