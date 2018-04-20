Ватанен из-за травмы, полученной в столкновении с Кучеровым, может пропустить 5-й матч с "Тампой"

Защитник "Нью-Джерси" Сами Ватанен может пропустить 5-й матч 1/8 финала Кубка Стэнли против "Тампа-Бэй" из-за травмы верхней части тела. 26-летний финн получил повреждение в столкновения с россиянином Никитой Кучеровым. Игрок не отправился с командой в Тампу.
#APR19 #ICYMI– x-John Smith (@NJviDs) 19 апреля 2018 г.
Here is a slo-mo look at the Kucherov hit on Vatanen last night in Game 4.
Not even a hearing from the DoPS. Alrighty then. #CarryOn pic.twitter.com/nXwY0CUsXO
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black rider.
Кучеров явно не пустострел,лавры Скотта Стивенса не дают покоя
19:01 20 апреля
.BattleFish.
DRW Поддержу веселого, чистый удар в голову, должны были выписать 1 игру дисквы. :))) 17:27-------------DRW норм парень, но он всегда был предвзят по части силовых приемов, почти не видел комментов где бы он говорил о чистом хите россиянина, вот и здесь также!)
18:39 20 апреля
DRW
Поддержу веселого, чистый удар в голову, должны были выписать 1 игру дисквы. :)))
17:27 20 апреля
.BattleFish.
Веселый норм парень, но он всегда был предвзят по части силовых приемов, почти не видел комментов где бы он говорил о чистом хите россиянина, вот и здесь также!)
16:01 20 апреля
kargot
Смотреть надо глазами, а не иными частями тела. Прием чистый, единственное - небольшой отрыв правого конька в момент столкновения, мизерный буквально. Если за такие хиты наказывать - хоккей станет уже не хоккей, а фигурное катание с клюшкой и шайбой.
13:04 20 апреля
Антон Шипулин гений биатлона
Xen1um Весёлый©, так ты такой же ватник, тока поту сторону от них. ======================= THIS! Давно это говорил. Так и есть))
11:25 20 апреля
shurikfromkaragay
я не вижу тут Blind side. ехал сбоку. Ватанену по сторонам надо смотреть лучше.
10:56 20 апреля
Весёлый©
shurikfromkaragay ___ В полном видео всё есть, Vatanen slow to get up after huge hit by Kucherov, а не в этом slo-mo.
09:46 20 апреля
Xen1um
Весёлый©, так ты такой же ватник, тока поту сторону от них.
09:27 20 апреля
celtic7777
А жаль, хороший гол забил в свои ворота во втором матче
08:03 20 апреля
shurikfromkaragay
где ты там увидел Blind side hit?
06:42 20 апреля
Весёлый©
.
06:18 20 апреля
Весёлый©
Удар в голову присутствует. Blind side hit присутствует. Подпрыжка присутствует. Но наша вата скажет, что хит был чистым. Даже Даути за более безобидный хит присел на матч.
06:11 20 апреля