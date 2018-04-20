05:50 20 апреля | Хоккей — НХЛ

Ватанен из-за травмы, полученной в столкновении с Кучеровым, может пропустить 5-й матч с "Тампой"

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Защитник "Нью-Джерси" Сами Ватанен может пропустить 5-й матч 1/8 финала Кубка Стэнли против "Тампа-Бэй" из-за травмы верхней части тела. 26-летний финн получил повреждение в столкновения с россиянином Никитой Кучеровым. Игрок не отправился с командой в Тампу.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (13)
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black rider.

Кучеров явно не пустострел,лавры Скотта Стивенса не дают покоя

19:01 20 апреля

.BattleFish.

DRW Поддержу веселого, чистый удар в голову, должны были выписать 1 игру дисквы. :))) 17:27-------------DRW норм парень, но он всегда был предвзят по части силовых приемов, почти не видел комментов где бы он говорил о чистом хите россиянина, вот и здесь также!)

18:39 20 апреля

DRW

Поддержу веселого, чистый удар в голову, должны были выписать 1 игру дисквы. :)))

17:27 20 апреля

.BattleFish.

Веселый норм парень, но он всегда был предвзят по части силовых приемов, почти не видел комментов где бы он говорил о чистом хите россиянина, вот и здесь также!)

16:01 20 апреля

kargot

Смотреть надо глазами, а не иными частями тела. Прием чистый, единственное - небольшой отрыв правого конька в момент столкновения, мизерный буквально. Если за такие хиты наказывать - хоккей станет уже не хоккей, а фигурное катание с клюшкой и шайбой.

13:04 20 апреля

Антон Шипулин гений биатлона

Xen1um Весёлый©, так ты такой же ватник, тока поту сторону от них. ======================= THIS! Давно это говорил. Так и есть))

11:25 20 апреля

shurikfromkaragay

я не вижу тут Blind side. ехал сбоку. Ватанену по сторонам надо смотреть лучше.

10:56 20 апреля

Весёлый©

shurikfromkaragay ___ В полном видео всё есть, Vatanen slow to get up after huge hit by Kucherov, а не в этом slo-mo.

09:46 20 апреля

Xen1um

Весёлый©, так ты такой же ватник, тока поту сторону от них.

09:27 20 апреля

celtic7777

А жаль, хороший гол забил в свои ворота во втором матче

08:03 20 апреля

shurikfromkaragay

где ты там увидел Blind side hit?

06:42 20 апреля

Весёлый©

.

06:18 20 апреля

Весёлый©

Удар в голову присутствует. Blind side hit присутствует. Подпрыжка присутствует. Но наша вата скажет, что хит был чистым. Даже Даути за более безобидный хит присел на матч.

06:11 20 апреля

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