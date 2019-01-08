Василевский заменит Прайса на Матче звезд НХЛ

Вратарь "Тампа-Бэй" Андрей Василевский примет участие в Матче звезд НХЛ вместо голкипера "Монреаля" Кэри Прайса, информирует официальный сайт лиги. Последний ранее отказался от мероприятия из-за травмы нижней части тела.

Напомним, что в Матче звезд, помимо Василевского, сыграет еще один россиянин – нападающий "Тампа Бэй" Никита Кучеров.

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин также получил приглашение, однако отказался от участия в мероприятии.

Матч звезд НХЛ пройдет 25 и 26 января в Сан-Хосе.