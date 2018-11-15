Василевский выбыл на длительный срок из-за перелома ноги

Российский голкипер "Тампы-Бэй" Андрей Василевский получил серьезную травму и длительное время не сможет играть, сообщил в своем Твиттере журналист TSN Даррен Дрегер.

Сообщается, что у хоккеиста перелом ноги. В текущем сезоне в 13 матчах он пропустил 30 голов и сделал одну голевую передачу, отразив 92,7 процента бросков. Его команда возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции.

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