Василевский - вторая звезда дня в НХЛ

Российский вратарь "Тампа-Бэй" Андрей Василевский признан второй звездой игрового дня в НХЛ. Голкипер отразил все 32 броска в матче регулярного чемпионата против "Филадельфии" (3:0) и провел второй поединок на ноль подряд.

Первой звездой дня назван Коннор Макдэвид из "Эдмонтона", сделавший хет-трик в поединке с "Далласом" (5:2). Третья звезда - голкипер "Баффало" Андерс Нильссон, отразивший 46 бросков из 47 в игре с "Питтсбургом" (2:1 Б).