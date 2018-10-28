Василевский вошел в топ-10 лучших сэйвов недели

НХЛ назвала топ-10 лучших сэйвов игровой недели регулярного чемпионата.
В десятку вошел российский вратарь "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский, занявший седьмую и девятую строчку.
Лучшим был признан сейв резервоного голкипера "Тампы" Луи Доминге.
10. Бен Бишоп ("Даллас")
9. Андрей Василевский ("Тампа-Бэй")
8. Давид Риттих ("Калгари")
7. Андрей Василевский ("Тампа-Бэй")
6. Мэттью Мюррей ("Питтсбург")
5. Джон Гибсон ("Анахайм")
4. Кэри Прайс ("Монреаль")
3. Кэм Уорд ("Чикаго")
2. Джон Гибсон ("Анахайм")
1. Луи Доминге ("Тампа-Бэй")
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