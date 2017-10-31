Василевский вошел в историю "Тампы" по длительности победной серии

"Тампа-Бэй" обыграла "Флориду" со счетом 8:5 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Голкипер "Молний" Андрей Василевский отразил 18 бросков из 23 по своим воротам и одержал десятую победу в сезоне.
23-летний россиянин стал первым вратарем в истории "Тампы", которому удалось провести победную серию из 9 игр кряду.
Andrei Vasilevskiy is the first goalie in @TBLightning history to earn the W in 9 consecutive starts! pic.twitter.com/0qIVTCu4ud– NHL on NBC (@NHLonNBCSports) 31 октября 2017 г.
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fifa_guru
правда сегодняшний его показатель не очень...
06:08