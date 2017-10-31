05:30 | Хоккей — НХЛ

Василевский вошел в историю "Тампы" по длительности победной серии

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"Тампа-Бэй" обыграла "Флориду" со счетом 8:5 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Голкипер "Молний" Андрей Василевский отразил 18 бросков из 23 по своим воротам и одержал десятую победу в сезоне.

23-летний россиянин стал первым вратарем в истории "Тампы", которому удалось провести победную серию из 9 игр кряду.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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fifa_guru

правда сегодняшний его показатель не очень...

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