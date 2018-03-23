Василевский в седьмом матче кряду пропустил не меньше трех шайб

Вратарь "Тампы" Андрей Василевский в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Айлендерс" (7:6) пропустил шесть шайб. Эта встреча стала для российского голкипера седьмой подряд, в которой он пропустил не менее трех раз.

Ранее Василевский пропускал во встречах с "Филадельфией" (7:6 Б), "Флоридой (5:4 ОТ), "Рейнджерс" (5:3), "Оттавой" (4:7 - 3 шайбы за два периода), "Бостоном" (0:3) и "Торонто" (4:3). Вместе с тем, он продолжает возглавлять список лучших голкиперов лиги по числу побед. На его счету 42 выигранных встреч при 14 поражениях.