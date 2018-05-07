Василевский - третья звезда дня в НХЛ

Голкипер "Тампы" Андрей Василевский признан третьей звездой дня в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги. Россиянин отразил 27 бросков в матче с "Бостоном" (3:1, 4-1), команда вышла в финал конференции. Второй звездой стал Джей Ти Миллер, забросивший победную шайбу в этой игре.

Первой звездой признан вратарь "Вегаса" Марк-Андре Флери, который отстоял на ноль матч с "Сан-Хосе" (3:0, 4-2). Он отразил 28 бросков.