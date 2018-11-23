Василевский - третий в голосовании за "Везина Трофи" по версии сайта НХЛ

Российский вратарь "Тампа-Бэй" Андрей Василевский находится на третьем месте в списке претендентов на "Везина Трофи" по версии авторов официального сайта НХЛ.

24-летний голкипер в этом сезоне провел 13 матчей и получил перелом ноги. В среднем он отражал 92,7 процента бросков при коэффициенте надежности 2,29. Его восстановление займет около 4-6 недель.

Первое место среди претендентов на звание лучшего вратаря года занимает датский голкипер "Торонто" Фредерик Андерсен.

На втором месте расположился вратарь "Нэшвилла" Пекка Ринне.

В первую десятку также вошли Джон Гибсон, Деван Дабник, Ярослав Галак, Антти Раанта, Коннор Хеллебайк и Семен Варламов​.