07:05 | Хоккей — НХЛ

Василевский сыграл на ноль в игре с "Чикаго" и стал первой звездой матча

9

"Тампа-Бэй" обыграла "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Российский голкипер "Лайтнинг" Андрей Василевский отразил все 40 бросков и был назван первой звездой поединка. 

Также в составе победителей сыграли Никита Кучеров, Владислав Наместников и Михаил Сергачев. За "Чикаго" 15 минут провел Артем Анисимов. Очков за результативность россиянам набрать не удалось.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Чикаго" - "Тампа-Бэй" - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Куниц - 6 (мен., Дотчин, Пойнт), 37:14 - 0:1. Гурд - 15, 58:26 - 0:2.

Вратари: Гласс (58:41) - ВАСИЛЕВСКИЙ.

Штраф: 4 - 12.

Броски: 40 (13+17+10) - 31 (12+5+14).

Наши: Анисимов (15:30/0/-2) - Кучеров (18:52/4/0), Наместников (14:58/2/0), Сергачев (17:08/1/0).

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2017-2018/

9
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (9)
Войти, чтобы оставить комментарий

Sправедливый

Конечно Вася!!! Красавец... Сегодня, кстати, не только эта игра была вратарской. Вообще тур вратарей, но Андрюха лучший! ))) "Чикаго" то, в принципе, хорошо играла, но находится в таком дивизионе,да ещё и с отставанием, что от них уже мало что зависит... Но, наверное, ещё поборется.

08:28

Долго наблюдал за идиотами на эт

А там Гласс не задел разве шайбу(за 2 мин до конца), мне показалось. что он отбил или рикошет, но повтор смотреть лень щас.

08:23

maxcds

в моменте с перекладиной обокрал патрикевну. Сергачев похерит талант с таким характером.

08:17

maxcds

Никитко попал в перекладину и имел возможность забить в пустые, но был в борьбе, решил сыграть на партнёра и не получилось короче ничего))

08:15

Весёлый©

Да, Куч в конце матча в штангу попал после перехвата у чужих ворот.

07:20

Долго наблюдал за идиотами на эт

Пека понравился, постоянно активничал, и последний чикагский обмен тоже молодец, явно усилил чикагу, но этого мало. Про Васю и так много напишут, но 40 это круто.

07:19

Весёлый©

Даже возвращение топа не помогло. Но у Васи было измученное красное лицо к окончанию матча. Пека - тоже не родственник.

07:19

maxcds

Игра вратарей. Чикага смотрелся интереснее. Гурд - монстренок. Несмотря на еще один кирпичик в Везину - Ку-ку-пера не понимаю.

07:15

bezik

Вася молодец. Кучерову не везёт

07:15