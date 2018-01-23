Василевский сыграл на ноль в игре с "Чикаго" и стал первой звездой матча

"Тампа-Бэй" обыграла "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Российский голкипер "Лайтнинг" Андрей Василевский отразил все 40 бросков и был назван первой звездой поединка.
Также в составе победителей сыграли Никита Кучеров, Владислав Наместников и Михаил Сергачев. За "Чикаго" 15 минут провел Артем Анисимов. Очков за результативность россиянам набрать не удалось.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Чикаго" - "Тампа-Бэй" - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы: Куниц - 6 (мен., Дотчин, Пойнт), 37:14 - 0:1. Гурд - 15, 58:26 - 0:2.
Вратари: Гласс (58:41) - ВАСИЛЕВСКИЙ.
Штраф: 4 - 12.
Броски: 40 (13+17+10) - 31 (12+5+14).
Наши: Анисимов (15:30/0/-2) - Кучеров (18:52/4/0), Наместников (14:58/2/0), Сергачев (17:08/1/0).
Дополнительная информация
- Чикаго Блэкхокс
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- Артем Анисимов
- Никита Кучеров
- Владислав Наместников
- Андрей Василевский-мл. (хоккеист)
- Михаил Сергачев
Материалы других СМИ
Sправедливый
Конечно Вася!!! Красавец... Сегодня, кстати, не только эта игра была вратарской. Вообще тур вратарей, но Андрюха лучший! ))) "Чикаго" то, в принципе, хорошо играла, но находится в таком дивизионе,да ещё и с отставанием, что от них уже мало что зависит... Но, наверное, ещё поборется.
08:28
Долго наблюдал за идиотами на эт
А там Гласс не задел разве шайбу(за 2 мин до конца), мне показалось. что он отбил или рикошет, но повтор смотреть лень щас.
08:23
maxcds
в моменте с перекладиной обокрал патрикевну. Сергачев похерит талант с таким характером.
08:17
maxcds
Никитко попал в перекладину и имел возможность забить в пустые, но был в борьбе, решил сыграть на партнёра и не получилось короче ничего))
08:15
Весёлый©
Да, Куч в конце матча в штангу попал после перехвата у чужих ворот.
07:20
Долго наблюдал за идиотами на эт
Пека понравился, постоянно активничал, и последний чикагский обмен тоже молодец, явно усилил чикагу, но этого мало. Про Васю и так много напишут, но 40 это круто.
07:19
Весёлый©
Даже возвращение топа не помогло. Но у Васи было измученное красное лицо к окончанию матча. Пека - тоже не родственник.
07:19
maxcds
Игра вратарей. Чикага смотрелся интереснее. Гурд - монстренок. Несмотря на еще один кирпичик в Везину - Ку-ку-пера не понимаю.
07:15
bezik
Вася молодец. Кучерову не везёт
07:15