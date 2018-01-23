Василевский сыграл на ноль в игре с "Чикаго" и стал первой звездой матча

"Тампа-Бэй" обыграла "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Российский голкипер "Лайтнинг" Андрей Василевский отразил все 40 бросков и был назван первой звездой поединка.

Также в составе победителей сыграли Никита Кучеров, Владислав Наместников и Михаил Сергачев. За "Чикаго" 15 минут провел Артем Анисимов. Очков за результативность россиянам набрать не удалось.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Чикаго" - "Тампа-Бэй" - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Куниц - 6 (мен., Дотчин, Пойнт), 37:14 - 0:1. Гурд - 15, 58:26 - 0:2.

Вратари: Гласс (58:41) - ВАСИЛЕВСКИЙ.

Штраф: 4 - 12.

Броски: 40 (13+17+10) - 31 (12+5+14).

Наши: Анисимов (15:30/0/-2) - Кучеров (18:52/4/0), Наместников (14:58/2/0), Сергачев (17:08/1/0).