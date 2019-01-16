Василевский стал третьей звездой дня в НХЛ

Вратарь "Тампы" Андрей Василевский был признан третьей звездой игрового дня в НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

Российский голкипер отыграл насухо в матче своей команды против "Далласа" (2:0). Этот шат-аут стал для 24-летнего вратаря третьим в сезоне и 15-м в карьере. По количеству "сухих" игр он вышел на второе место в истории "Тампы", обойдя Николая Хабибулина (14). Впереди Василевского находится лишь Бен Бишоп, на его счету 17 встреч без пропущенных шайб.

Второй звездой дня стал финский вратарь Антти Ниеми, отразивший 52 броска в игре с "Флоридой" (5:1).

Первой звездой был признан форвард "Нэшвилла" Виктор Арвидссон, оформивший хет-трик во встрече с "Вашингтоном" (7:2).