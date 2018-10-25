Василевский стал первой звездой дня в НХЛ

НХЛ на официальном сайте объявила имена трех лучших игроков по итогам игрового дня.

Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский признан первой звездой. Он во встрече против "Колорадо" (1:0) отразил 23 броска, сделав 13-й шатаут в карьере.

Второй звездой дня признан голкипер "Торонто" Фредерик Андерсен, совершивший 38 сейвов в матче с "Виннипегом" (4:2). Третьей звездой стал нападающий "Ванкувера" Бо Хорват, оформивший дубль в игре с "Вегасом" (3:2, Б).

Василевский не дал забить лучшей тройке мира. С Варламовым справился только Кучеров