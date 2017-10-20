Василевский, Сергачев и Кучеров - три звезды матча против "Коламбуса"

"Тампа-Бэй" в гостях обыграла "Коламбус" со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Тремя звездами встречи стали российские игроки "Молний" – голкипер Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев и форвард Никита Кучеров.

Василевский отразил 43 броска по своим воротам и оформил первый "сухой" матч в этом сезоне. На его счету 6 побед в 7 проведенных играх.

19-летний Сергачев оформил дубль, забросил свои первые шайбы в лиге. На счету россиянина 6 (2+4) очков в 8 матчах сезона.

Кучеров дважды ассистировал Сергачеву. В 8 встречах этого сезона Кучеров набрал 14 (8+6) очков. Отметим, что в этой встрече прервалась голевая серия россиянина, состоявшая из семи матчей.

Сергачев забросил первую шайбу в НХЛ - Бобровскому. Видео //

Сергачев оформил дубль в матче с "Коламбусом"! Видео