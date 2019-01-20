12:30 | Хоккей — НХЛ

Василевский психанул после пропущенного гола на последней минуте матча с "Сан-Хосе". Видео

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Вратарь "Тампы" Андрей Василевский эмоционально отреагировал на пропущенную на последней минуте шайбу в матче с "Сан-Хосе" (6:3).

За 37 секунд до конца поединка шведский форвард "акул" Маркус Соренсен нанес щелчок с пол-зоны. Защитник "Тампы" Райан Макдона не сумел заблокировать выстрел, и шайба залетела в ворота. Василевский не сумел справиться с эмоциями. Сначала он ударил клюшкой о перекладину, а затем принялся разбрасывать амуницию. Голкипер раскидал по разным сторонам клюшку и блин. 

Подобное случается с Василевским уже не в первый раз в сезоне. В матче с "Каролиной" он сломал клюшку после пропущенного гола на последней минуте.

 

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