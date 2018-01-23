Василевский провел 7-й матч в сезоне на ноль и повторил клубный рекорд Хабибулина

Вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил все 40 бросков по своим воротам в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Чикаго" (2:0). Эта встреча стала для россиянина 7-й сухой в этом сезоне.

Таким образом, как сообщает пресс-служба НХЛ, Василевский повторил клубный рекорд Николая Хабибулина по количеству игр на ноль, установленный в сезоне-2001/02.

В текущем сезоне Василевский провел 47 матчей и пропустил 87 шайб.