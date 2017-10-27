07:14 | Хоккей — НХЛ

Василевский провел 100-й матч в НХЛ


"Тампа-Бэй" на своем льду обыграла "Детройт" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Этот матч стал для голкипера "Молний" Андрея Василевского 100-м в лиге.

На его счету 91 игра с первых минут и 50 побед, в среднем он пропускает 2,56 шайбы и отражает 91,8 процента бросков. В НХЛ россиянин провел пять сухих матчей.

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Материалы других СМИ
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