Василевский пропустил пять шайб в игре с "Коламбусом", у Бобровского - 26 сэйвов

"Коламбус" взял верх над "Тампа-Бэй" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:1. Первой звездой встречи признан форвард "Блю Джэкетс" Джош Андерсон, набравший 3 (1+2) очка. Ворота победившей команды защищал Сергей Бобровский, отразивший 26 бросков из 27. Голкипер "Лайтнинг" Андрей Василевский справился с 33 бросками из 38.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Коламбус" – "Тампа-Бэй" – 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Голы: Карлссон - 4 (Андерсон, Мюррей), 5:30 - 1:0. Веннберг - 5 (Джонс), 23:40 - 2:0. Андерсон - 7 (Хартнелл, Нутиваара), 36:00 - 3:0. Хартнелл - 5 (Савар, Андерсон), 41:57 - 4:0. Ганье - 8, 52:38 - 5:0. Филппула - 5 (Пойнт, Шустр), 57:10 - 5:1.

Вратари: БОБРОВСКИЙ (35:48 - 36:00) - ВАСИЛЕВСКИЙ.

Штраф: 2 - 2.

Броски: 38 (16+11+11) - 27 (6+7+14).

Наши: – – Кучеров (22:53/5/-2), Наместников (11:18/2/-4), Нестеров (16:18/1/-1)

Коламбус. Nationwide Arena.