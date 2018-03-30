07:54 | Хоккей — НХЛ

Василевский пропускал не менее трех шайб в последних 8 играх из 9

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"Тампа" в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила "Бостону" (2:4). Голкипер Андрей Василевский пропустил 3 шайбы, последняя залетела в пустые ворота "Лайтнинг". Россиянин отразил 23 броска.

Отметим, Василевский в последних восьми матчах из девяти пропускал не менее трех шайб. В 14 играх подряд в его ворота залетало не менее двух шайб.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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True Timati

Эх... Как бы красиво было 2 года подряд Везина у русских парней...

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songaila

Везину Флери отдадут

08:48

Долго наблюдал за идиотами на эт

Бобра Везине! ибо в концовке потащил и затянул в ПО

08:09

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