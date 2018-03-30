Василевский пропускал не менее трех шайб в последних 8 играх из 9

"Тампа" в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила "Бостону" (2:4). Голкипер Андрей Василевский пропустил 3 шайбы, последняя залетела в пустые ворота "Лайтнинг". Россиянин отразил 23 броска.
Отметим, Василевский в последних восьми матчах из девяти пропускал не менее трех шайб. В 14 играх подряд в его ворота залетало не менее двух шайб.
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True Timati
Эх... Как бы красиво было 2 года подряд Везина у русских парней...
09:04
songaila
Везину Флери отдадут
08:48
Долго наблюдал за идиотами на эт
Бобра Везине! ибо в концовке потащил и затянул в ПО
08:09