Василевский пропускал не менее трех шайб в последних 8 играх из 9

"Тампа" в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила "Бостону" (2:4). Голкипер Андрей Василевский пропустил 3 шайбы, последняя залетела в пустые ворота "Лайтнинг". Россиянин отразил 23 броска.

Отметим, Василевский в последних восьми матчах из девяти пропускал не менее трех шайб. В 14 играх подряд в его ворота залетало не менее двух шайб.