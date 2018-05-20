08:25 | Хоккей — НХЛ

Василевский признан второй звездой дня в НХЛ


НХЛ на официальном сайте объявила тройку лучших хоккеистов по итогам игрового дня, в рамках которого состоялся пятый матч серии 1/2 Кубка Стэнли "Тампа""Вашингтон" (3:2, в серии – 3-2). Первой звездой стал форвард "Лайтнинг" Райан Кэллахэн, на счету которого шайба и результативная передача.

Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский признан второй звездой дня. Он отразил 28 из 30 бросков по своим воротам. Третья звезда – нападающий Седрик Пакетт. На его счету одна шайба, открывшая счет в этой встрече.

Следующий матч состоится 22 мая, начало – в 3.00 по московскому времени.

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