06:08 | Хоккей — НХЛ

Василевский признан первой звездой матча "Вашингтон" - "Тампа-Бэй", Кузнецов - третьей


Российский вратарь "Тампа-Бэй" Андрей Василевский признан первой звездой 4-го матча 1/2 финала Кубка Стэнли против "Вашингтона"​. 23-летний россиянин отразил 36 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал нападающий "Лайтнинг" Брэйден Пойнт, набравший 2 (1+1) очка. Замкнул тройку лучших российский форвард "Кэпиталз" Евгений Кузнецов, забросивший одну шайбу.

"Вашингтон" – "Тампа-Бэй". Счет в серии стал равный, Кузнецов и Орлов отметились голами

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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