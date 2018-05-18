Василевский признан первой звездой матча "Вашингтон" - "Тампа-Бэй", Кузнецов - третьей

Российский вратарь "Тампа-Бэй" Андрей Василевский признан первой звездой 4-го матча 1/2 финала Кубка Стэнли против "Вашингтона". 23-летний россиянин отразил 36 бросков по своим воротам.
Второй звездой стал нападающий "Лайтнинг" Брэйден Пойнт, набравший 2 (1+1) очка. Замкнул тройку лучших российский форвард "Кэпиталз" Евгений Кузнецов, забросивший одну шайбу.
"Вашингтон" – "Тампа-Бэй". Счет в серии стал равный, Кузнецов и Орлов отметились голами
Tonight’s #TBLvsWSH 3 Stars:– #GoBolts (@TBLightning) 18 мая 2018 г.
⭐️ Vasilevskiy
⭐️⭐️ Point
⭐️⭐️⭐️ Kuznetsov
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- Вашингтон Кэпиталз
- Евгений Кузнецов (хоккей)
- Андрей Василевский-мл. (хоккеист)
- Брэйден Пойнт
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