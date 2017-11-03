Василевский - первая звезда матча против "Рейнджерс"

"Рейнджерс" обыграл "Тампа-Бэй" в овертайме со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Первой звездой встречи был признан вратарь "Молний" Андрей Василевский.

Россиянин отразил 33 броска по своим воротам. Отметим, что в этой встрече прервалась победная серия Василевского из 9 игр кряду.

Вторым лучшим игроком стал голкипер "Рейнджерс" Хенрик Лундквист, отразивший 27 бросков по своим воротам. Автор победного гола Джей. Ти. Миллер – третья звезда матча.