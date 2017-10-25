Василевский - первая звезда матча против "Каролины"

"Тампа" в гостях крупно обыграла "Каролину" (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Первой звездой встречи был признан голкипер "Молний" Андрей Василевский.

Россиянин отразил 30 бросков по своим воротам и одержал восьмую победу в сезоне в 9 сыгранных встречах.

Второй лучший игрок – защитник "Харрикейнз" Джейкоб Славин, забросивший единственную шайбу своей команды в этой встрече. Отметим, что у него у единственного из защитников команды положительный показатель полезности – "+1".

Нападающий "Тампы" Тайлер Джонсон был признан третьей звездой встречи. Хоккеист записал на свой счет 2 (1+1) очка, отыграв всего 14 минут на льду.

"Тампа" обыграла "Каролину" благодаря голам Сергачева, Наместникова и Кучерова //

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