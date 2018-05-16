Василевский - первая звезда 3-го матча "Вашингтон" - "Тампа-Бэй"

Российский вратарь "Тампа-Бэй" Андрей Василевский признан первой звездой 3-го матча 1/2 финала Кубка Стэнли против "Вашингтона" (4:2). 23-летний россиянин отразил 36 из 38 бросков по своим воротам.
Второй звездой стал защитник "Лайтнинг" Виктор Хедман, отметившийся голом и двумя голевыми передачами. Замкнул тройку российский нападающий Никита Кучеров, набравший 2 (1+1) очка.
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- Вашингтон Кэпиталз
- Никита Кучеров
- Андрей Василевский-мл. (хоккеист)
- Виктор Хедман
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