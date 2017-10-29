Василевский остался в запасе на игру "Тампа-Бэй" - "Анахайм"

Стал известен состав "Тампа-Бэй" на матч регулярного чемпионата НХЛ против "Анахайма". В составе "Молний" в запасе останется голкипер Андрей Василевский, с первых минут ворота будет защищать Петер Будай.

Напомним, что на счету российского стража ворот 8 побед подряд в этом сезоне. По этому показателю он сравнялся с экс-голкипером команды Николаем Хабибулиным.

Первое звено "Тампы" осталось без изменений: Наместников – Стэмкос – Кучеров. Защитник Михаил Сергачев будет играть в паре с Антоном Строльманом.