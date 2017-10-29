Василевский остался в запасе на игру "Тампа-Бэй" - "Анахайм"

Стал известен состав "Тампа-Бэй" на матч регулярного чемпионата НХЛ против "Анахайма". В составе "Молний" в запасе останется голкипер Андрей Василевский, с первых минут ворота будет защищать Петер Будай.
Напомним, что на счету российского стража ворот 8 побед подряд в этом сезоне. По этому показателю он сравнялся с экс-голкипером команды Николаем Хабибулиным.
Первое звено "Тампы" осталось без изменений: Наместников – Стэмкос – Кучеров. Защитник Михаил Сергачев будет играть в паре с Антоном Строльманом.
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- НХЛ
- Анахайм Дакс
- Стивен Стэмкос
- Никита Кучеров
- Владислав Наместников
- Петер Будай
- Андрей Василевский-мл. (хоккеист)
- Михаил Сергачев
- Антон Строльман
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