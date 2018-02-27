Василевский одержал 78 побед за "Тампу" и стал ближе к Хабибулину

"Тампа-Бэй" обыграла "Торонто" (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Для голкипера "Молний" Андрея Василевского эта победа стала 78-й в карьере за клуб.

По этому показателю россиянин занял третье место в истории франшизы, обойдя Дарена Пуппу с 77 победами. 23-летний вратарь выступает за клуб с 2014 года. Первое место по этому показателю занимает Бен Бишоп (131 победа), ныне играющий за "Даллас". На втором месте – завершивший карьеру Николай Хабибулин (83).