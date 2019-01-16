Василевский обошел Хабибулина. До рекорда "Тампы" - два "сухаря"

Андрей Василевский записал на свой счет 15-й сухой матч в заокеанской карьере и вышел на второе место по числу "сухарей" среди голкиперов "Тампы-Бэй", обойдя Николая Хабибулина.

Рекордсмен клуба Бен Бишоп, ныне выступающий за "Даллас", имеет в активе 17 сухих матчей. (Кирилл Бурдаков)

Лидеры "Тампы-Бэй" по сухим матчам в регулярном чемпионате

Вратарь Годы Матч Сухие матчи Бен Бишоп 2013-2017 227 17 Андрей Василевский 2014-н.в. 181 15 Николай Хабибулин 2001-2004 192 14 Даррен Пуппа 1993-2000 206 12 Джон Грэм 2003-2006 103 8

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