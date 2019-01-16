17:17 | Хоккей — НХЛ

Василевский обошел Хабибулина. До рекорда "Тампы" - два "сухаря"

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Андрей Василевский записал на свой счет 15-й сухой матч в заокеанской карьере и вышел на второе место по числу "сухарей" среди голкиперов "Тампы-Бэй", обойдя Николая Хабибулина.

Рекордсмен клуба Бен Бишоп, ныне выступающий за "Даллас", имеет в активе 17 сухих матчей. (Кирилл Бурдаков)

Лидеры "Тампы-Бэй" по сухим матчам в регулярном чемпионате

Вратарь

Годы

Матч

Сухие матчи

Бен Бишоп

2013-2017

227

17

Андрей Василевский

2014-н.в.

181

15

Николай Хабибулин

2001-2004

192

14

Даррен Пуппа

1993-2000

206

12

Джон Грэм

2003-2006

103

8

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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