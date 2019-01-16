Василевский обошел Хабибулина. До рекорда "Тампы" - два "сухаря"

Андрей Василевский записал на свой счет 15-й сухой матч в заокеанской карьере и вышел на второе место по числу "сухарей" среди голкиперов "Тампы-Бэй", обойдя Николая Хабибулина.
Рекордсмен клуба Бен Бишоп, ныне выступающий за "Даллас", имеет в активе 17 сухих матчей. (Кирилл Бурдаков)
Лидеры "Тампы-Бэй" по сухим матчам в регулярном чемпионате
|
Вратарь
|
Годы
|
Матч
|
Сухие матчи
|
Бен Бишоп
|
2013-2017
|
227
|
17
|
Андрей Василевский
|
2014-н.в.
|
181
|
15
|
Николай Хабибулин
|
2001-2004
|
192
|
14
|
Даррен Пуппа
|
1993-2000
|
206
|
12
|
Джон Грэм
|
2003-2006
|
103
|
8
Все про НХЛ – здесь
Дополнительная информация
Загрузка...