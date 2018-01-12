Василевский – о поражении от "Калгари": "Иногда такие игры случаются"

Вратарь "Тампа-Бэй" Андрей Василевский после поражения от "Калгари" (1:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что его партнеры по команде делают все, чтобы не пропустить, однако это не всегда получается. Он также добавил, что в последних встречах были подставления и неудачные отскоки шайбы.

– Ребята играют хорошо и стараются делать все, чтобы не пропустить. Но иногда случаются такие игры, – приводит официальный сайт НХЛ слова Василевского. – Последние пару матчей, в которых я играл, были подставления, неудачные отскоки, и шайба оказывалась в воротах.

23-летний Василевский провел в этом сезоне 37 матчей, коэффициент отраженных им бросков составляет 93,0 процента.