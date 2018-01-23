Василевский – о матче на ноль против "Чикаго": "Это большая победа для всей команды"

Вратарь "Тампы" Андрей Василевский после победы над "Чикаго" (2:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что у его команды появится больше уверенности в своих силах. Он также добавил, что эта игра осталась в прошлом, а впереди у "Лайтнинг" новая встреча.

Отметим, что Василевский отразил 40 бросков по своим воротам в этом матче и был признан первой звездой. Это 7-я сухая игра 23-летнего россиянина в этом сезоне.

– Я думаю, что для всей команды это большая победа, – приводит официальный сайт НХЛ слова Василевского. – Конечно, сейчас у нас появится больше уверенности в своих силах. Но эта игра уже в прошлом, завтра новая встреча, новый день. Мы идем от матча к матчу.