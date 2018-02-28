Василевский лидирует в споре за "Везина Трофи"

Российский вратарь "Тампа-Бэй" Андрей Василевский лидирует в промежуточном рейтинге претендентов на "Везина Трофи" (награда за звание лучшего голкипера сезона в НХЛ). Голосование по итогам трети сезона проводилось среди 19 сотрудников официального сайта лиги. За первое место начислялось пять очков, за второе – четыре, за третье – три, за четвертое – два, за пятое – одно.

Василевский в среднем отражает 92,7 процента бросков и пропускает в 2,35 шайбы за матч. Он является лидером по количеству побед в этом сезоне (37), а также по количеству матчей на ноль (7).

​Другой российский вратарь Сергей Бобровский, выступающий за "Коламбус", занял седьмое место.

Рейтинг претендентов на "Везина Трофи" по итогам трети сезона: Андрей Василевский ("Тампа-Бэй") – 93 (19 первых мест), Пекка Ринне ("Нэшвилл Предаторз") – 51, Коннор Хеллебайк ("Виннипег") – 49, Туукка Раск ("Бостон") – 46, Фредерик Андерсен ("Торонто") – 23, Марк-Андре Флери ("Вегас") – 14, Сергей Бобровский ("Коламбус") – 3, Джон Гибсон ("Анахайм") – 3, Картер Хаттон ("Сент-Луис") – 2, Джонатан Куик ("Лос-Анджелес") – 1.