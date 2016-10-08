09:45 | ХОККЕЙ — НХЛ

Василевский и Худобин будут выступать в уникальных шлемах

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Новые шлемы российских вратарей Андрея Василевского ("Тампа-Бэй") и Антона Худобина ("Бостон") меняют цвет при попадании воды. По сообщению, опубликованному на официальном сайте лиги, подобное нововведение до россиян не использовалось ни одним голкипером НХЛ.

Зона подбородка на шлеме Василевского при попадании воды меняет цвет с белого на синий. Также в верхней части шлема проявляется логотип "Тампы-Бэй". Цвет шлема Худобина при попадании воды в подбородочной части меняется с белого на коричневый.

 

How "cool" is that? Andrei Vasilevskiy's mask will change design based on temperature. 🎥: @sylabrush

Видео опубликовано NHL (@nhl) Окт 7 2016 в 9:54 PDT

 

And not to be outdone, so will @anton_khudobin31official's mask. 🎥: @sylabrush

Видео опубликовано NHL (@nhl) Окт 7 2016 в 10:12 PDT

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Марио66

Они ж на лавке всё равно сидят без шлема. Так какая разница каким он цветом?

10:05

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