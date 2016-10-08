Василевский и Худобин будут выступать в уникальных шлемах

Новые шлемы российских вратарей Андрея Василевского ("Тампа-Бэй") и Антона Худобина ("Бостон") меняют цвет при попадании воды. По сообщению, опубликованному на официальном сайте лиги, подобное нововведение до россиян не использовалось ни одним голкипером НХЛ.

Зона подбородка на шлеме Василевского при попадании воды меняет цвет с белого на синий. Также в верхней части шлема проявляется логотип "Тампы-Бэй". Цвет шлема Худобина при попадании воды в подбородочной части меняется с белого на коричневый.

How "cool" is that? Andrei Vasilevskiy's mask will change design based on temperature. 🎥: @sylabrush Видео опубликовано NHL (@nhl) Окт 7 2016 в 9:54 PDT