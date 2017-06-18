"Вашингтон" защитил Овечкина, Кузнецова и Орлова перед драфтом расширения

Стал известен список хоккеистов, которых "Вашингтон" защитил перед драфтом расширения НХЛ. Как сообщает журналистка Washington Post Изабель Хуршудян, в их число вошли и три россиянина – нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также защитник Дмитрий Орлов. Кроме того, в списке присутствуют нападающие Никлас Бэкстрем, Андре Бураковски, Маркус Юханссон, Ларс Эллер и Том Уилсон, защитники Мэтт Нисканен и Джон Карлсон, а также вратарь Брэйден Холтби.
Напомним, новый клуб НХЛ "Вегас Голден Найтс" может выбрать по одному игроку из каждой команды лиги для комплектования собственного состава. Каждый клуб может защитить от драфта 7 нападающих, 3 защитников и 1 вратаря, либо 8 полевых игроков и 1 вратаря.
Tweeted this before, but expect this to be the Caps' protected list: pic.twitter.com/nYS5QbmIxN– Isabelle Khurshudyan (@ikhurshudyan) 17 июня 2017 г.
- Александр Овечкин
- Вашингтон Кэпиталз
- Евгений Кузнецов (хоккей)
- Никлас Бэкстрем (центрфорвард)
- Дмитрий Орлов
- Брэйден Холтби
- Джон Карлсон
- Андре Бураковски
- Мэтт Нисканен
- Маркус Юханссон
- Том Уилсон
- Ларс Эллер
- Вегас Голден Найтс