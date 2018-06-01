"Вашингтон" запретил журналистам общаться с Кузнецовым

"Вашингтон" не разрешил представителям СМИ задать вопросы нападающему Евгению Кузнецову, сообщает журналист Изабель Хурдушян в Твиттере. Форвард еще не восстановился от травмы, несмотря на то, что сегодня приступил к тренировкам на льду.

Главный тренер команды Барри Тротц отметил, что решение по Кузнецову будет принято непосредственно перед третьим матчем с "Вегасом". Игра состоится 2 июня (в ночь на 3 июня по московскому времени).

Кузнецов получил травму в первом периоде второго матча в Лас-Вегасе (3:2, 1-1). На льду он провел 4 минуты 26 секунд.