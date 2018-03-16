"Вашингтон" забросил 7 шайб "Айлендерс". Овечкин, Кузнецов и Орлов набрали 7 очков

"Вашингтон" обыграл "Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 7:3. Капитан "Кэпиталз" Александр Овечкин провел на площадке 18 минут 44 секунды и сделал 1 результативную передачу. Нападающий Евгений Кузнецов за 19 минут 28 секунд набрал 3 (0+3) очка.
Защитник Дмитрий Орлов отыграл 20 минут 54 секунды, забросил 1 шабу и сделал 2 результативные передачи.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Айлендерс" - "Вашингтон" - 3:7 (2:3, 0:2, 1:2)
Голы: Нельсон - 16 (Фритц, Пулок), 2:19 - 1:0. Эллер - 16 (Врана, Коннолли), 10:32 - 1:1. Оши - 13 (Бураковски, Бэкстрем), 11:29 - 1:2. Лэдд - 10 (Барзал, Эберле), 12:29 - 2:2. ОРЛОВ - 9 (КУЗНЕЦОВ, Уилсон), 17:17 - 2:3. Бураковски - 9 (Ержабек, Нисканен), 23:12 - 2:4. Бэкстрем - 18 (бол., КУЗНЕЦОВ, ОРЛОВ), 30:22 - 2:5. Карлсон - 13 (ОВЕЧКИН, КУЗНЕЦОВ), 55:41 - 2:6. Пулок - 7 (Фритц), 56:33 - 3:6. Оши - 14 (п.в., ОРЛОВ, Бэкстрем), 58:06 - 3:7.
Вратари: Гибсон (Галак, 30:22, 57:37 - 58:06) - Грубауэр.
Штраф: 2 - 6.
Броски: 38 (12+14+12) - 22 (9+8+5).
Наши: - - Овечкин (18:44/2/2), Кузнецов (19:28/1/1), Орлов (20:54/2/2).
16 марта. Нью-Йорк. Barclays Center.
mikha1
А вообще у меня дежавю из 1993 -снова русский (и опять Александр) борется с фином (почти новичком) за звание лучшего снайпера сезона.
07:11
Монте-Кристо (Мститель) .
Холтби резко сдал с начала февраля и теперь Грубауэр надежнее. Который наоборот после Нового года сильно прибавил.
07:04
unLost14
PvsZ, у Вашиков 2 дня подряд игры с Айлами. Завтра Холтби сыграет. Но ты отчасти прав, в последнее время Грубауэр играет чаще обычного.
07:01
mikha1
Боюсь завтра Саня вообще очков не наберет. Исторически сложилось так, что 16 марта (у нас 17) один из самых неудачных для него дней. За 9 или 10 игр в этот день Ови забил лишь раз и все, даже передач не было.
06:59
PvsZ
Так, всё, Холтби усадили на лавку?
06:44
Монте-Кристо (Мститель) .
fifa_guru ........................ Шучу, конечно. Но вот только болею я за Вашингтон потому, что за него играет Овечкин. Уйдет Санек в новую команду, стану болеть за нее. Овечкин первичен. Вашингтон вторичен. Это Динамо для меня свято. Оно одно на всю жизнь. Поэтому второго клуба, которому готов отдать сердце, быть не может.
05:46
fifa_guru
Монте-Кристо (Мститель) . я думал ты за команду болеешь. Забили 7 голов при 22 ударах! грубауэр - .921 и это против Тавареса и Ко, которые теоретически еще могли бросить силы и попасть в ПО. но походу руки опустили.
05:36
Монте-Кристо (Мститель) .
Печально. Вашингтон забил семь голов. Но в основном это делали лузеры этого сезона. Санек не забил. Поэтому матч не могу назвать успешным. Айлендерс безобразны. Оши жадина.
04:58