"Вашингтон" забросил 7 шайб "Айлендерс". Овечкин, Кузнецов и Орлов набрали 7 очков

"Вашингтон" обыграл "Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 7:3. Капитан "Кэпиталз" Александр Овечкин провел на площадке 18 минут 44 секунды и сделал 1 результативную передачу. Нападающий Евгений Кузнецов за 19 минут 28 секунд набрал 3 (0+3) очка.

Защитник Дмитрий Орлов отыграл 20 минут 54 секунды, забросил 1 шабу и сделал 2 результативные передачи.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Айлендерс" - "Вашингтон" - 3:7 (2:3, 0:2, 1:2)

Голы: Нельсон - 16 (Фритц, Пулок), 2:19 - 1:0. Эллер - 16 (Врана, Коннолли), 10:32 - 1:1. Оши - 13 (Бураковски, Бэкстрем), 11:29 - 1:2. Лэдд - 10 (Барзал, Эберле), 12:29 - 2:2. ОРЛОВ - 9 (КУЗНЕЦОВ, Уилсон), 17:17 - 2:3. Бураковски - 9 (Ержабек, Нисканен), 23:12 - 2:4. Бэкстрем - 18 (бол., КУЗНЕЦОВ, ОРЛОВ), 30:22 - 2:5. Карлсон - 13 (ОВЕЧКИН, КУЗНЕЦОВ), 55:41 - 2:6. Пулок - 7 (Фритц), 56:33 - 3:6. Оши - 14 (п.в., ОРЛОВ, Бэкстрем), 58:06 - 3:7.

Вратари: Гибсон (Галак, 30:22, 57:37 - 58:06) - Грубауэр.

Штраф: 2 - 6.

Броски: 38 (12+14+12) - 22 (9+8+5).

Наши: - - Овечкин (18:44/2/2), Кузнецов (19:28/1/1), Орлов (20:54/2/2).

16 марта. Нью-Йорк. Barclays Center.