"Вашингтон" взял верх над "Виннипегом", Кузнецов оформил ассистентский дубль

"Вашингтон" нанес поражение "Виннипегу" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2. Первой звездой встречи признан голкипер столичной команды Брэйден Холтби, отразивший 43 броска из 45. Российский нападающий "Кэпиталз" Евгений Кузнецов отметился двумя результативными передачами. Его соотечественники и партнеры по команде Александр Овечкин и Дмитрий Орлов очков не набрали.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Виннипег" – "Вашингтон" – 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)

Наши: Бурмистров (10:14/0/0) – Овечкин (18:03/3/-1), Кузнецов (15:04/1/+2), Орлов (18:29/2/+2)