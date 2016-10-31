"Вашингтон" взял верх над "Калгари", Овечкин сделал передачу

"Вашингтон" переиграл в матче регулярного чемпионата НХЛ "Калгари" со счетом 3:1. Дублем в составе "Кэпиталз" отметился нападающий Маркус Юханссон. Российский форвард столичной команды Александр Овечкин сделал результативную передачу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Калгари" – "Вашингтон" – 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Коннолли – 1 (Бигл, Сэнфорд), 2:01 – 0:1. Юханссон – 4 (бол., ОВЕЧКИН, Бэкстрем), 7:14 – 0:2. Бэклунд – 1 (Ткачук, Фролик), 13:44 – 1:2. Юханссон – 5 (п.в., Бигл), 59:35 – 1:3.

Вратари: Эллиотт (58:44 – 59:35) – Холтби.

Штраф: 4 – 4.

Броски: 22 (8+6+8) – 29 (12+9+8).

Наши: – – Кузнецов (15:53/1/0), Овечкин (15:05/3/-1), Орлов (21:30/3/0).

Калгари. Scotiabank Saddledome (Pengrowth Saddledome).