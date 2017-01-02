"Вашингтон" вырвал победу у "Оттавы"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Вашингтон" на домашнем льду обыграл "Оттаву" со счетом 2:1. Россияне в этой встрече результативными действиями не отметились.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" – "Оттава" – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Террис – 13 (Дзингел, Мето), 32:41 – 0:1. Алзнер – 3 (Оши, Уильямс), 39:40 – 1:1. Чорни – 1 (Орпик, Уилсон), 42:43 – 2:1.

Вратари: Холтби – Кондон (58:48).

Штраф: 8 – 4.

Броски: 28 (8+9+11) – 24 (8+7+9).

Наши: Кузнецов (13:40/0/3), Овечкин (17:29/0/2), Орлов (18:28/0/0) – -

2 января. Вашингтон. Verizon Center.