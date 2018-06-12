"Вашингтон" выкупил разворот в газете, чтобы поздравить "Вегас"

"Вашингтон" выкупил разворот в газете Лас-Вегаса Review Journal, чтобы поздравить "Вегас" с удачным сезоном. Новичок лиги дошел до финала Кубка Стэнли, где уступил "Кэпиталз" - 1-4.

Сегодня в Вашингтоне проходит чемпионский парад "Кэпиталз", в котором участие принимают Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. "СЭ" ведет трансляцию этого мероприятия.